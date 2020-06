Gennaro Gattuso, técnico del Nápoli, le tiró un fuerte dardo a Hirving Lozano luego de apartarlo de una reciente sesión de entrenamiento por verle poco motivado.

«Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos para mí pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada. Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo. No permito a nadie arruinar un entrenamiento», señaló Gattuso en una entrevista a la televisora nacional italiana «Rai».

El mexicano, que se convirtió el año pasado en el fichaje más caro de la historia del Nápoli (42 millones pagados al PSV), difícilmente podrá ver minutos este miércoles en la final de la Copa Italia ante la Juventus.

Además, Lozano no ha tenido mucha participación tras la llegada del exfutbolista italiano al banquillo azul, debido a que apenas disputó 140 minutos (seis partidos de 16).