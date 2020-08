Gattuso: «Mi sensación es que el Barcelona no esta muy bien»

Gennaro Gattuso, técnico del Napoli, expresó todo su pesar por la eliminación sufrida contra el Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones porque, consideró, el equipo catalán «no está muy bien» y le dio opciones para avanzar.

El Barcelona ganó por 3-1 al Nápoles con goles del francés Clement Lenglet, el argentino Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez, y se clasificó para los cuartos de final de la «Champions», ronda en la que le espera el Bayern de Múnich.

«Si lees los datos, no hubo partido. Tuvimos el doble de sus ocasiones, llegábamos a su campo fácilmente. Luego es necesaria mentalidad, no cometer errores. Pero estoy satisfecho. Podíamos ganar, el Barcelona no estaba bien y se notaba«, dijo Gattuso al acabar el partido, en declaraciones a la televisión «Sky Sport».

«Mi sensación es que el Barcelona no esta muy bien. Nosotros con un poquito más… (hubiéramos podido pasar). Llevaban años sin acabar con el 47 % de posesión, pero la eliminación puede pasar. Estos rivales son campeones. Aun así, lo siento. Hoy podíamos pasar», insistió.