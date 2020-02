Gattuso reconoce que el Chucky Lozano sufre por no jugar

El entrenador del Napoli, Gennaro Gattuso reconoció que ha hablando con el futbolista mexicano Hirving Lozano sobre su situación, donde no está jugando lo suficiente, a pesar de ser uno de los jugadores más caros del club.

«Lozano está trabajando y yo debo ser capaz de impulsarlo para que siga trabajando así. No tengo nada contra de él, simplemente tomo las decisiones. Sé que Chucky está sufriendo porque no está jugando», dijo el estratega italiano en rueda de prensa. «Hablo con él, incluso si él no habla mucho. Está trabajando duro y queremos ponerlo en buenas condiciones. Espero que también le llegue la oportunidad».

Asimismo detalló que lo está probando por la banda izquierda, con el fin de tener varias opciones en cualquier situación del partido. «Allí puede hacer algo mejor que por el sector derecho, y por cómo se está moviendo, me está mostrando algo diferente. La idea es tener los extremos con futbolistas que jueguen a pie contrario».