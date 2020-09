Dicen que del odio al amor hay un solo paso, quizás por eso el discurso del entrenador Gennaro Gattuso sobre Hirving Lozano hay cambiado, todo debido a sus actuaciones dentro de la cancha.

En declaraciones a Sky Sport luego de la victoria del Napoli 6-0 ante Genoa, partido donde ‘Chucky’ anotó un doblete, el estratega italiano aseguró que él nunca estuvo en contra del mexicano y que solo hablaba con base en lo que veía en los partidos.

«A Lozano no le regalo nada. Este año es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ya no se cae al suelo después de un disparo, como hacen los niños y como pasaba el año pasado. Yo no tenía nada contra Lozano».