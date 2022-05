Giorgio Chiellini anuncia su salida de la Juventus

El histórico defensor Giorgio Chiellini, de la Juventus FC, anunció su salida del club de Turín de cara a la temporada 2022/23 tras 16 años en este conjunto.

Hace par de semanas, Giorgio había manifestado que se retiraría de la selección nacional de su país tras el partido entre Italia y Argentina, en la Copa de Campeones.

Tras anunciar su salida de este conjunto italiano, se espera que el zaguero arribe a la Major League Soccer, según adelantaron varios medios italianos.

Come già sapete questa sarà la mia ultima stagione in bianconero.

Per tutti voi tifosi che siete sempre stati al mio fianco, vi aspetto Lunedì sera allo Stadium o da casa per gioire e festeggiare con me tutti questi anni di passione bianconera.

Vi voglio bene

Giorgio pic.twitter.com/iTceNMNeZr

— Giorgio Chiellini (@chiellini) May 12, 2022