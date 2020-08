Goretzka: «No me dolió ver mal a Messi, lo disfruté»

Todas las declaraciones luego de partido entre el Bayern Munich y el Barcelona dejaron una gran estela de comentarios al respecto, y el emitido por el mediocampista Leon Goretzka no pasó desapercibida.

Tal como reseña Sky Sports, el alemán fue preguntado en zona mixta: «Por edad, Messi podría ser un ídolo para vos ¿te dolió verlo así?«, a lo que respondió, sin tapujos, que disfrutó verlo así, derrotado y cabizbajo luego de perder 8-2 por los cuartos de final de la Champions League.

«No, no me dolió. En realidad lo disfruté«, respondió Goretzka, de 25 años de edad, sin contemplación alguna, mismo jugador que hace unos cuantos mercados estuvo en la órbita del Barcelona.