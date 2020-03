La Roma entregará comida y dispositivos sanitarios a todos sus abonados mayores de 75 años para que se protejan del coronavirus, así lo según informó este miércoles la fundación benéfica del club de la capital italiana.

«A partir de este viernes la Roma empezará a distribuir bienes de primera necesidad todos sus abonados mayores de 75 años, que recibirán en sus casas una caja con comida y dispositivos sanitarios útiles para protegerse en este período de emergencia por el Covid-19«, se lee en el comunicado.

Da venerdì l’#ASRoma inizierà a distribuire beni di prima necessità a tutti gli abbonati con più di 75 anni, che riceveranno a casa un box di Roma Cares contenente cibo e presidi sanitari utili per proteggersi in questo periodo di emergenza per il #COVID19 pic.twitter.com/D3bkwOztYX

