¡Gran noticia! Eriksen vuelve a jugar tras sufrir un problema cardíaco

Christian Eriksen hizo su estreno con el Brentford de la Premier League.

Eriksen, que hace siete meses sufrió un paro cardíaco en un partido de la Eurocopa 2020, retornó al rectángulo de juego durante el partido entre el Brentford y Newcastle United.

El danés, de 30 años, ingresó en el duelo al minuto 52 con el dorsal 21 en su espalda, para suplir a Mathias Jensen.

Durante el pasado mercado de invierno, Christian fichó con el Brentford tras haber rescindido su contrato con el Inter de Milán.

El cotejo finalizó con victoria para el Newcastle (0-2) con goles de Joelinton (33’) y Joe Willock (44’).

A moment of history as Christian Eriksen returns to the field replacing Jensen. The same change that happened at Euro 2020.#BrentfordFC pic.twitter.com/xDrT2KOg2Y

— Matt (@mattdw97) February 26, 2022