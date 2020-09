Greenwood se disculpa tras romper protocolo del Covid-19

El joven futbolista del Manchester United, Mason Greenwood, habló tras haber roto el protocolo del Covid-19 en una concentración de la selección de Inglaterra.

Greenwood, junto a Phil Foden, fueron los dos jugadores que rompieron esa barrera de seguridad al invitar a dos chicas a la habitación del hotel donde se encontraban concentrados.

“Ahora he tenido la oportunidad de reflexionar sobre lo que ha ocurrido y solo puedo pedir disculpas a todo el mundo por la vergüenza que he causado”, comentó el joven en una entrevista para el United.

Luego que se conociera este incidente, ambos fueron expulsados de la concentración y no jugarán ante Dinamarca, en el duelo correspondiente a la Liga de Naciones.

«Fue irresponsable por mi parte romper los protocolos Covid-19, que están para proteger a los jugadores, a los empleados y al público”, acotó.

Asimismo, añadió: “me gustaría disculparme en particular con Gareth Southgate, porque le he decepcionado y es una persona que ha confiado mucho en mí. Jugar para Inglaterra es uno de los momentos de más orgullo de mi vida y solo puedo culparme a mí mismo por este gran error”.