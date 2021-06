Griezmann aseguró que ha sido «infeliz» en el Barcelona

Es bien sabido que la adaptación de Antoine Griezmann en el Barcelona no ha sido sencilla y el propio jugador se ha encargado de confirmarlo, diciendo además que ha «sido infeliz».

Aprovechando que está en Francia con su selección preparándose para la Eurocopa en la que debutará el próximo martes, ‘L’Équipe’ le realizó una entrevista, que se publicará este jueves pero que dejó entrever algunas perlas como su estabilidad en el culé.

El atacante admitió que su comienzo en el cuadro blaugrana no ha sido nada fácil y que en ciertos momentos sí ha sido infeliz, como cuando perdieron las dos últimas ligas, cuando no jugaba en los primeros encuentros de la temporada porque no se sentía importante y también cuando no ha jugado los partidos importantes, ejemplificando con ‘El Clásico’ de octubre del año pasado en el que fue suplente.

Además, el francés se refirió a su relación con Lionel Messi, manifestando que se llevan bien tanto dentro como fuera de la cancha, donde es muy sencillo jugar con él debido a que no tienen la presión de enviarle un mal pase. Asimismo, mencionó que el curso pasado fue muy complicado para todo el azulgrana debido a las lesiones y que jugaron en un sistema en el que muchos no todos estaban en su mejor posición.

Cuando se le interrogó por su estado físico, comentó que está en buena forma aunque haya cansancio, pero no tanto como en 2018 o incluso en 2016.

De igual modo, indicó que en su seleccionado se siente más cómodo que en el Barcelona, bien sea para ir a reclamar una pelota o para terminar una acción en el área.