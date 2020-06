Antoine Griezmann aseguró este miércoles que el descanso debido a la pandemia le ayudó mental como físicamente, debido a que ahora llegará a tope a los encuentros.

Durante unas declaraciones a los medios del club azulgrana, el delantero señaló que «tenemos muchas ganas de volver, hace mucho que no jugamos un partido oficial. Hemos preparado bien este partido (ante el Mallorca), porque es importante para arrancar bien estas once finales. Tenemos muchas ganas y ojalá salga bien».

Además, aseguró que en lo personal el parón le vino bien, porque necesitaba descansar. «Hacía cinco años que no tenía tanto descanso, mental y físicamente. Me ha ido bien, porque he podido disfrutar de la familia y ahora estoy a tope», añadió Griezmann.