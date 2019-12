Griezmann:»No hemos llegado a nuestro techo»

Luego de mantenerse en la punta de LaLiga, Antoine Griezmann ha señalado que el Barcelona aún no encuentra su mejor nivel.

A pesar de haber tenido un titubeante inicio de temporada, el Barcelona poco a poco a ido encontrando un buen funcionamiento, el cual lo ha posicionado como líder en España, además de que sus refuerzos cada se notan más adaptados al estilo de juego.

Uno de esos refuerzos es el francés Antoine Griezmann, quien poco a poco goza de más minutos en el terreno de juego y quien luego de que el equipo consiguiera los tres puntos frente al Alavés, señaló que todavía no llegan a su mejor nivel.

«Tenemos una gran plantilla con el mejor jugador del mundo y hacemos nuestro trabajo. Y cuando el equipo necesita un empujón ahí está Messi. Hemos hecho un buen inicio de temporada. No hemos llegado a nuestro techo y podemos mejorar», declaró el jugador al termino del partido.

Griezmann aún no se ha afianzado en el once titular de Valverde e incluso, ha mostrado mejor rendimiento cuando sale de la banca para ayudar al equipo; no obstante, ese mismo rendimiento pide más minutos de juego.

Nuevamente el Barcelona parece candidato número uno para ganarlo todo, aunque habrá que ver si el club finalmente aprendió la lección de las dos temporadas pasadas y es capaz de ganar teniendo el viento en contra.