Grupo City ofreció 200 millones de dólares para comprar este equipo brasileño

El Grupo City, propietario de varios clubes de fútbol, entre ellos el Manchester City, presentó una oferta de 1.000 millones de reales, equivalentes a casi 200 millones de dólares, para adquirir el 90 % de Bahía, informó la entidad brasileña con sede en la ciudad de Salvador.

Bahía, actualmente en la Segunda División del Campeonato Brasileño, anunció que el dinero ofrecido le permitiría «saldar la totalidad de las deudas existentes e incluir un robusto programa de financiación» para la incorporación de nuevos fichajes.



El presidente de Bahía, Guilherme Bellintani, y el director ejecutivo del Grupo City, Ferran Soriano, informaron los detalles de la oferta en una reunión con los consejeros de la institución, conocida como Tricolor de Acero.

La propuesta será analizada por los socios en una Asamblea General, y los diversos órganos competentes del club, que tendría que transformarse en una Sociedad Anónima de Fútbol (SAF) para poder concluir el negocio.

De materializarse la compra, Bahía se convertiría en el decimotercer club del Grupo City y seguiría los pasos de otros brasileños que también han sido adquiridos por inversores privados recientemente.

