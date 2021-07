Guardado: «Muy posiblemente me retire en el Bernabéu con el Betis»

Andrés Guardado se sumó a la concentración del Real Betis, tras haberse lesionado con la Selección de México y perderse la Copa Oro.

En unas declaraciones con tono de despedida, el mediocampista azteca fue comparado con Joaquín Sánchez, quien colgará sus botines al finalizar el año, pero Guardado, también señaló que puede su última temporada con el Betis.

«Joaquín tiene cinco años más que yo. Tengo todas las ganas de aportar y estar bien con el equipo y afrontar, posiblemente, mi última temporada co el Betis. Contractualmente es mi última campaña aquí», comentó Guardado.

«Si soy capaz de rendir a buen nivel este año y me ofrecen quedarme, yo encantando, pero la realidad es que me queda un año. Cuando salió el calendario pensé que muy posiblemente me retire del Betis contra el Real Madrid en el Santiago Bernabeú», sentenció.

Andrés Guardado, quien cumplirá 35 años en septiembre, llegó al Betis en 2017 tras un par de temporadas en el PSV Eindhoven.