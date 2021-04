Guardiola alza la voz y critica arduamente a la FIFA y UEFA

El entrenador del Manchester City de la Premier League, Pep Guardiola, alzó la voz y criticó arduamente a la FIFA y UEFA por “no darle descanso” a los jugadores.

“Es demasiado. Son seres humanos, no máquinas. Sé que algunos de ellos están tristes porque quieres jugarlo todo, pero eso no es posible”, admitió el estratega catalán tras el partido contra el Leicester City, donde se quedó con la victoria (0-2) gracias a los goles de Bejamin Mendy y Gabriel Jesús. “La UEFA y la FIFA matan a los jugadores porque es demasiado. No hemos tenido una semana de descanso desde que empezamos», recalcó el DT.

Por su parte, Guardiola tuvo que modificar su alineación para este cotejo, ante Leicester, e hizo seis cambios -a comparación de su último compromiso-.

«Para estar bien en todas las competiciones este año sin espectadores, en la temporada más corta de la historia, si no rotas no puedes competir y no podrías estar en la posición en la que estamos», confesó el director técnico del Manchester.

Tras 31 partidos disputados, el City continúa si imparable camino hacia un nuevo título de Premier League, donde son líderes con 74 puntos y tienen 14 unidades de ventaja sobre el United, quienes están en el segundo lugar de la clasificación con un partido menos y 60 puntos.