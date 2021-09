Guardiola considera que el Manchester City no ha fracasado en Champions

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, negó que su equipo haya fracasado en la Champions League y aseguró que llegar hasta la final el año pasado fue un gran paso.

En declaraciones a la prensa, el estratega español habló sobre el hecho de no poder levantar una Liga de Campeones nuevamente.

«Lo acepto. Cada año es lo mismo. Si gano la Champions League, estaré contento por el club. Si no consigo hacerlo, pues es que no he podido hacerlo. Entonces pueden juzgar el éxito de mi etapa aquí».