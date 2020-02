Guardiola cree que será despedido si cae eliminado ante el Madrid

Pep Guardiola en tono de broma dijo que podría ser despedido de su cargo si cae eliminado en octavos de final contra el Real Madrid por Liga de Campeones. Con la liga prácticamente atada por el Liverpool, la Champions en la única competición importante a la que aspira el estratega.

“Si no lo conseguimos (eliminar al Madrid y ganar la ‘Champions’), el dueño puede que llame a mi puerta y me despida. O a lo mejor no, a lo mejor viene y me dice que está bien y que hay que mejorar”, dijo Pep en una entrevista para Sky Sports.

El técnico catalán mostró su deseo de volver a levantar la ‘Orejona’ en esta edición, algo que no consigue desde 2011 cuando dirigía al FC Barcelona. “Quiero ganar la Champions. Sueño con cómo jugar contra el Madrid, son semanas felices en las que me imagino qué hacer para ganarlos”, admitió.

