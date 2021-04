Guardiola critica los altos precios para fichar al sustituto de Agüero

El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, criticó fuertemente los altos precios que se manejan en la actualidad para fichar de cara a la próxima ventana de traspasos.

Guardiola, quien perderá a Sergio Agüero para la próxima campaña, admitió que estos altos precios no le permitirán contratar a un sustituto para el argentino.

«No sé lo que va a pasar, pero con estos precios no vamos a fichar a un delantero. No es posible, no nos lo podemos permitir. Todos los clubes lo están pasando mal financieramente y nosotros también», confesó el DT catalán en la rueda de prensa previa al partido contra el Leicester City.