Guardiola: «Nunca puede ser injusto darle el Balón de Oro a Messi»

Pep Guardiola, entrenador del Manchester City, dejó claro que nunca se puede considerar de injusto darle el Balón de Oro a Lionel Messi y mencionó que no es nadie para señalar si es justa o no la no victoria de Robert Lewandowski.

«Nunca podemos decir que sea injusto darle el Balón de Oro a Messi. Para mí es un show, una forma de hacer el fútbol más entretenido. Es un gran logro para Messi, para Alexia y para Pedri».

🗣Pep Guardiola: “Es imposible decir que es injusto que Leo Messi gane el Balón de Oro. Como jugador es un espectáculo increíble y consigue que el fútbol sea mejor”. #BalondeOro pic.twitter.com/WCRoCrmJxG — Miquel Blázquez (@BlazquezFont) November 30, 2021

En declaraciones a la prensa, el estratega español reconoció también el buen año que tuvo el goleador polaco.