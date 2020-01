Guardiola respaldó la continuidad de Ernesto Valverde

El extécnico del Barcelona y ahora en el Manchester City, Pep Guardiola respaldó la continuidad de Ernesto Valverde en el combinado blaugrana a pesar de los múltiples rumores que hay sobre su salida.

«Barcelona es un sitio especial, porque ganar la Liga no es suficiente. Me sabe muy mal por Ernesto Valverde. No se merece esto. Ojalá se pueda solucionar pronto la situación, como socio de este club. Esto es todo», dijo el catalán.

Los últimos resultados de Valverde han puesto en duda su continuidad, donde la directiva del cuadro culé busca a su sustituto: el actual entrenador del Al-Sadd catarí, Xavi Hernández, y el seleccionador neerlandés Ronald Koeman, pero ambos habrían declinado la oferta de dirigir en este momento al Barcelona.