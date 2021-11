El entrenador catalán del Manchester City, Pep Guardiola, habló sobre la llegada de su colega Xavi Hernández al banquillo del FC Barcelona, donde ambos coincidieron hace par de años.

Este viernes, 5 de noviembre, se confirmó la salida de Xavi del Al-Sadd de Catar, elenco al que dirigió durante los últimos años y finalmente regresará al Barça, pero esta vez como director técnico.

Hernández y Guardiola coincidieron como futbolistas, en el cuadro azulgrana, en el 2001; posteriormente, Pep lo dirigió en ese mismo elenco desde 2008 a 2012.

🗣»I’m pretty sure he will do a good job.»

Pep Guardiola sends his best wishes to Xavi taking over as manager of Barcelona pic.twitter.com/cGTe5ZQ4sU

— Football Daily (@footballdaily) November 5, 2021