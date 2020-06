El delantero sensación del Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, descartó una posible salida del conjunto alemán en el venidero mercado de pases, donde ha sido vinculado con equipos importantes de Europa.

“No pienso en esas categorías, tampoco pienso mucho en el futuro. Vivo en el presente. El Dortmund es uno de los mejores clubes del mundo, he firmado un contrato a largo plazo y acabo de llegar. Por eso no pienso para nada en dejar el club”, aseguró el goleador en una entrevista para Funke.

El noruego tiene contrato hasta 2024 con Die Schwarzgelben, donde actualmente es una de las principales figuras de la plantilla.

Haaland quien llegó en el invierno de 2019/20 al Dortmund, ya registra 16 goles en tan solo 17 partidos; cabe destacar que tiene 19 años y ya es catalogado como una de las “joyas” del fútbol mundial.