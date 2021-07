Habrá cambio de sede para el partido de Eliminatoria entre EE.UU. y México

El encuentro de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022 entre Estados Unidos y México, pautado para el 12 de noviembre se jugará en Cincinnati.

En un comunicado publicado por la U.S. Soccer en sus redes sociales, el encuentro se disputará en el nuevo TQL Stadium, de la ciudad de Cincinatti, después de caer derrotados por primera vez en Columbus.

