Hakan Sukur: de futbolista estrella en Turquía a chofer de Uber

Hakan Sukur, quien vistiera las camisetas de Galatasaray, Inter de Milan, Parma, entre otros clubes, tuvo un giro inesperado en su vida luego de sumarse a la política en su natal Turquía. El exjugador ahora es conductor de Uber en la capital de los EEUU.

Sukur se unió al partido del actual del presidente turco Recep Tayyip Erdogan, pero al tiempo su relación con el mandatario se deterioró y se vio obligado a huir a otras fronteras. En 2015 fueron congelados sus activos y comenzó la odisea, según contó al medio Welt am Sonntag.

El padre de Sukur también fue perseguido e incluso encarcelado, aunque pudo salir en libertad ya que padecía cáncer. El exdelantero tuvo que ganarse la vida en EEUU, primero con una cafetería de su propiedad y actualmente vendiendo libros y como taxista.

“Estoy empezando a trabajar ahora. No me queda nada en ninguna parte del mundo. Erdogan me quitó todo. Mi derecho a la libertad, el derecho a explicarme, a expresarme, el derecho al trabajo”, admitió.