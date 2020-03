Harry Kane lo tiene muy claro y fue contundente en su postura con respecto a seguir permaneciendo en el Tottenham si no se siente cómodo.

En una entrevista a través de un videochat con Sky, el delantero inglés manifestó que su futuro en el equipo depende de cómo vaya el propio, pues si ve que no van en dirección correcta, no es alguien para quedarse.

«Eso es algo que no podría decir que sí y tampoco que no. Amo al Tottenham, siempre lo amaré, pero si no siento que estamos avanzando como equipo o yendo en la dirección correcta, entonces no soy quien para permanecer aquí«.

Asimismo señaló que la decisión de quedarse o irse también pasa por ser un jugador ambicioso y aspirar a ser uno de los mejores del mundo, por lo que su estadía para siempre en los Spurs no está asegurada.

«Soy un jugador ambicioso, quiero mejorar y mejorar, convertirme en uno de los mejores jugadores. Así que todo depende de lo que ocurra como equipo y de cómo progresemos. No es definitivo que me quede aquí para siempre«.

Adicionalmente, Kane expresó su pesar por las maravillas que se han hablado en los últimos años del Tottenham y su fracaso a la hora de conquistar títulos.

«Desde hace un par de años se nos ha dicho que tenemos un equipo espectacular, pero por un motivo u otro no hemos podido ganar los títulos que, cuando miras desde fuera, tenemos equipo para conseguir».

El atacante se encuentra utilizando el parón por la cuarentena del COVID-19 para acelerar su recuperación de la rotura del tendón de la corva en la rodilla izquierda.