Hasta 10.000 personas podrán entrar a los partidos de la Bundesliga

El regreso del público a los estadios parecen ir en aumento poco a poco, en esta oportunidad, la Bundesliga resaltó que el total de personas a ingresar a los partidos será de 10.000 aficionados como máximo.

La regla general dice que se puede ocupar, dependiendo de la situación con el coronavirus en la localidad, hasta el 20 % del aforo total.

En la mayoría de los casos no se llega a su extremo y todo depende de un plan de bioseguridad que debe recibir la autorización de las autoridades sanitarias locales, mismo que puede ser revocado en cualquier momento.

