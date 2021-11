¡Hasta Pep se metió! Rafa Márquez contó una fuerte discusión que tuvo con Messi

El paso de Rafa Márquez por el Barcelona fue importante para el jugador y para el club, motivo por el que el propio exdefensor contó una anécdota en donde tuvo una fuerte discusión con Lionel Messi durante un entrenamiento.

En una entrevista a TUDN, el mexicano mencionó que este altercado lo detuvo el entonces entrenador Pep Guardiola.

«Le daban la pelota (a Messi) y empezaba a burlar a uno y a otro, llegaba a la portería y no hacía gol, entonces ya sabes que a mí no me gusta perder ni en las canicas, regañé a Leo porque no pasaba la pelota y no anotaba. se enfadó, empezamos a discutir, Pep entra y calla a Leo, y la bronca se acabó».