Hay acuerdo entre el Sporting y el United por Bruno Fernandes

El Manchester United confirmó mediante sus redes sociales que llegó a un acuerdo con el Sporting de Lisboa para el traspaso de Bruno Fernandes. El futbolista deberá someterse a las pruebas médicas para cerrar la operación.

Se rumoreó que el FC Barcelona se habría interesado en el futbolista, pero finalmente se marchará a la Premier League a cambio de 55 millones de euros, según informó la prensa inglesa. De momento, no se reveló el tiempo de duración del contrato.

El mediocentro de 25 años, despuntó desde la campaña pasada con el conjunto lisboeta, despertando el interés de los grandes clubes de Europa. Esta campaña ha anotado 15 goles y ha repartidos 14 asistencias en 28 partidos disputados.

Manchester United is delighted to announce it has reached agreement with Sporting Clube de Portugal for the transfer of Bruno Fernandes.

The deal is subject to a medical and the agreement of personal terms.

A further announcement will be made in due course. pic.twitter.com/6bDVHszxL1

— Manchester United (@ManUtd) January 29, 2020