¿Hay tiempo? Muchos quieren a Zidane como DT de Francia en el próximo Mundial

Para muchos, el futuro de Zinedine Zidane es incierto, por lo que en una hipotética salida del Real Madrid, muchos apuntan a que el entrenador llegue a la selección francesa, de cara al Mundial Catar 2022.

El diario español Mundo Deportivo insistió con la información que surgió del medio francés Telefoot, donde apuntan que Zizou se haría cargo del combinado nacional para la próxima Copa del Mundo.

