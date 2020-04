Hazard reconoce que lucha para no comer de más durante la cuarentena

El futbolista belga del Real Madrid, Eden Hazard, dio una entrevista a un medio de su país en la que relató cómo está viviendo la cuarentena desde la capital española. El talentoso mediocampista reconoció que le cuesta no ir hasta la cocina a rebuscar en la despensa.

Eden Hazard charló con la señal belga RTBF y compartió cómo afronta junto a su familia el confinamiento desde España. País dónde el «coronavirus» ha atacado fuertemente a la población pese a las medidas asignadas.

«Por lo que vemos aquí en Madrid en las noticias no es algo terrible. Pero bueno, hace buen tiempo y nosotros tenemos un jardín, y creo que hay mucha gente que lo tiene que pasar peor. Hacemos lo que podemos y jugamos bastante en el jardín. Los niños siguen el colegio por internet, pero cómo digo, no nos podemos quejar», explicó el exLille y Chelsea.

Sobre cómo está cuidando su peso y su estado físico también fue consultado el internacional con Bélgica. Sabiendo que Eden recibió duras críticas en sus primeros meses en Madrid por tener algún kilo de más, algo que se evidenciaba en la cancha.

«Es complicado, pero intento no comer mucho. Intento no ir mucho a la despensa a por bollos. Tengo la cocina aquí al lado y no es fácil», bromeó el desequilibrante jugador,

Hazard contó que el fisio que trabaja con él, no ha ido más a su casa porque estuvo enfermo: «Sigo mucho el trabajo con el fisio online, porque ya no puede venir porque cayó enfermo y tiene que quedarse en su casa. Comenzamos el trabajo hace diez días y me envía vídeos. Son ejercicios de suelo, hago trabajo para fortalecer el tobillo. Hago lo que puedo en casa».

El flamante crack merengue afirma no tener miedo de contagiarse estando en su casa, sino que su preocupación sería el contagiar a alguien más:

«No tengo miedo de coger el coronavirus. Sobre todo más que lo pueda transmitir. Me curaría, hay gente más débil que es peor para ellos. No me da miedo aunque sé que es complicado que te pase cuando estás en casa», sentenció Eden Hazard desde Madrid.