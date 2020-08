El delantero español Pedro Rodríguez envió un sentido mensaje al Chelsea y su afición este domingo, con motivo de despedirse del club en donde conquistó la Premier League, la FA Cup y la Europa League.

«He sido muy feliz aquí, me he sentido como en casa», señala parte del mensaje enviado por el español en la web del club londines. «Después de cinco años maravillosos mi etapa en el Chelsea llega a su fin«, agregó.

El en mensaje, Pedro expresa su total agradecimiento con la directiva, los entrenadores y con todos los compañeros con los que coincidió durante su paso por el cojunto ‘Blue’

‘It’s been a pleasure and an honour.’

With his time at Chelsea now at an end, @_Pedro17_ has written a farewell message to all Blues supporters! 💙

— Chelsea FC (@ChelseaFC) August 9, 2020