«He tenido reuniones con equipos»: ‘Vasco’ Aguirre quiere regresar a los banquillos

Javier Aguirre quiere dejar el desempleo y regresar a dirigir un equipo, por lo que espera que más pronto que tarde oficialice un contrato con algún club.

En declaraciones a Marca, el entrenador mexicano recalcó que ya ha tenido ciertas conversaciones con algunos clubes, pero que solo faltan ciertos detalles para regresar.

«La gente te llama, te tantea para entrenar equipos. Esas cosas suceden, no son ofrecimientos oficiales de un club. He tenido reuniones con equipos, pero todo depende de los resultados. Esperando una oportunidad y me gustaría estar en el campo».