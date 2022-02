Héctor Herrera no vive su mejor presente en el Atlético de Madrid debido a la poca participación que tiene con el equipo. Este escenario le ha pegado tanto que confesó haberse ido muy mal a su casa luego de no ver minutos de juego.

En declaraciones a la agencia EFE, el centrocampista mexicano dejó claro que a él le gustaría seguir en el conjunto colchonero, pero que su actualidad no lo ayuda.

❌ «Muchas veces voy jodido a casa. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta»

«Es difícil porque uno siempre quiere jugar, ser protagonista, participar y todo. Yo por lo menos intento estar tranquilo y trabajar para cuando me toque jugar y me toque alguna oportunidad poderla aprovechar. La verdad que muchas veces voy jodido casa, que es donde uno puede ser como es o expresar lo que sientes. Y yo, de verdad, que en casa también con mi mujer hablo muchísimo de este tema, sobre todo cuando no juego, cuando tengo poca participación. Es difícil asimilar que no estás participando, que no te toman en cuenta. Es difícil llegar a casa y estar con el mismo ánimo, pero la verdad que, gracias a Dios, en ese aspecto estoy tranquilo y tengo una persona detrás de mí que también siempre está animando. Creo que en ese momento la familia es súper importante».