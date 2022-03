Héctor Herrera está entre los mexicanos que más gana en la MLS

El mediocampista Héctor Herrera se integra a la larga lista de mexicanos en la MLS, siendo, además, uno de los mejores pagados de este grupo, solo superado por un par de jugadores.

De los 20 mexicanos que actualmente juegan en Estados Unidos, según los datos de MLS Players Salary Guide, actualizada hasta septiembre del 2021, Javier ‘Chicharito’ Hernández lidera este top.

Official ✍️

Mexican midfielder Héctor Herrera will join @HoustonDynamo this summer from Atlético de Madrid. 🇲🇽 pic.twitter.com/HkGG7VSBr0

— Major League Soccer (@MLS) March 2, 2022