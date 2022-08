La lista de la selección mexicana sigue abierta de cara al Mundial de Qatar, por lo que los nombres siguen sobre la mesa; siendo el de Javier ‘Chicharito’ Hernández y Carlos Vela los más polémicos.

Ante tal situación, el centrocampista Héctor Herrera declaró a TUDN que si él estuviera en la posición de Gerardo Martino, convocaría a los dos delanteros antes mencionados para la próxima Copa del Mundo.

«Ellos son un año mayor o dos que yo, si fuera el técnico de la selección claro que los llamaría porque el Chicharito es el máximo goleador de la selección y un referente en la selección, es un jugador que por algo ha jugado en los equipos que ha jugado, ha metido los goles que ha metido por lo que es, y Carlos Vela para mí, lo he dicho siempre, es el mejor jugador mexicano a mi punto de vista, de ver el fútbol, pero bueno, eso depende más de él, si quiere venir o no, está aquí y ahora le jalaré la oreja un poco para ver si viene o no, pero no soy el seleccionador de México y no queda en mis manos».