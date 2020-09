Héctor Herrera tendría un pie fuera del Atlético de Madrid

En las últimas horas se ha acrecentado mucho el rumor sobre la posible salida de Héctor Herrera del Atlético de Madrid por lo que su futuro estaría en Portugal con su exequipo, el Porto.

El canal TVI24 mencionó que ya estaría todo arreglado para el regreso de ‘HH’ al fútbol portugués y que el Atleti vería con buenos ojos este traspaso.

Del mismo modo, el centrocampista no se opondría a este cambio debido a que no tuvo los minuto esperados en la pasada temporada y, aunque jugó varios partidos de titular, no pudo ganarse la total confianza del técnico Diego Simeone.