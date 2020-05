Héctor Moreno reconoció que pudo fichar por el Barcelona

En una entrevista a ‘TUDN’, el zaguero mexicano Héctor Moreno confesó que estuvo cerca de firmar con el Barcelona, pero la lesión que sufrió en los octavos de final ante Holanda en el Mundial de 2014, frenó la posibilidad.

“Seguramente hubiera sido diferentes(si no me lesionaba ya que no solo había pláticas con Barcelona, sino que tenía la posibilidad de haber firmado antes del Mundial, me sentía muy bien en todos los aspectos, el esquema táctico y compañeros me ayudaban muchísimo para que yo sobresaliera, pasó lo que pasó, fue duro, tuvo que poner pausa en la vida”, confesó.

“Aún estando lesionado tuve la oportunidad de firmar por algún equipo, ya recuperado también tuve la oportunidad pero no creía que estaba preparado para irme, fue duro, pero no cambio la experiencia por nada”, dijo sobre ese momento, donde jugaba en las filas del Espanyol.

“El Mundial de Brasil fue algo maravilloso, lo único que cambiaría no fue la lesión sino el haberle ganado a Holanda, le lesión ya da igual, el hueso está más fuerte que antes, pero fue un año atípico y una experiencia más que me ha llevado a estar aquí, todo lo que ha pasado en vida me tienen aquí. Si hubiera firmado antes, quizás no estaría con mi esposa aquí», dijo sobre lo que le dejó ese año.