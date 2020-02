Heung-Min Son será aislado durante dos semanas por el coronavirus

Heung-Min Son fue autorizado a viajar a Corea del Sur para ser intervenido quirúrgicamente pero todo derivó en un nuevo contratiempo: será obligado a aislarse durante dos semanas en su regreso a Inglaterra por las medidas preventivas del gobierno, todo porque se encuentra a 250 kilómetros de dos de las áreas más complicadas por el coronavirus.

«Creo que la advertencia normal proviene de las autoridades, viene del gobierno. No voy a hacer ningún comentario, no soy nadie, no soy especialista», afirmó Jose Mourinho sobre la decisión.

«Sonny, cuando regrese de Seúl, tendremos que seguir los protocolos y no vamos a tenerlo de inmediato aquí», agregó el estratega portugués.