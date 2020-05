Hiddink: «Van Nistelrooy fue infravalorado en Holanda»

El ex director técnico de la selección holandesa, Guus Hiddink declaró que el ex delantero Ruud Van Nistelrooy fue infravalorado en la selección de Holanda.

Ruud Van Nistelrooy fue uno de loe mejores delanteros de inicios del milenio; sus números con el PSV, Manchester United y Real Madrid lo colocan como un artillero letal, un jugador capaz de cargar con el peso de la ofensiva de un equipo.

Sin embargo, la gran mancha en la carrera del delantero fue su discreto paso por la selección de Holanda, con la cual sus números estan muy lejos de sus número en clubes, algo que el ex director Guus Hiddink trató de encontrar una explicación.

«A veces pienso que Ruud estuvo infravalorado en la selección de Holanda, algo incomprensible. En todos sus clubes rindió bien bajo presión, tenía personalidad, era humilde, fue el máximo goleador de grandes competiciones», declaró el entrevista para ZiggioSports.

El primer gran torneo de Van Nistelrooy con la selección fue la Euro 2004, en donde fue uno de los goleadores del torneo; no obstante la llegada de Marco Van Basten al banquillo holandés significó que el delantero perdiera la titularidad en la selección.

Ser el sexto mayor goleador en la historia de la selección con 35 goles no parecen suficiente para el ex delantero, que no pudo ganar ningún título con su selección y que esa será siempre la gran mancha de su carrera.