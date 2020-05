Diego Abreu, el hijo del «Loco», se ha ganado su lugar en el fútbol mexicano y por ello varios equipos, entre ellos las Chivas, se han interesado en él.

En una entrevista, el actual jugador del Defensor Sporting Sub-19 de Uruguay aseguró que no dudaría ni un segundo en darle el visto bueno a un hipotético fichaje con el Rebaño.

«La verdad que estoy muy agradecido con Necaxa y Chivas al tenerme en cuenta. Si se me da la oportunidad, claro que iría a Chivas, porque Matías Cendejas me habló muy bien del equipo, me mencionó cómo trabajaban. No es compañero mío, pero me han hablado de Luis Puente, que trabaja muy bien en Chivas, entonces, si me toca, claro que sí iría».

Por otro lado, Abreu también habló sobre la selección nacional, en la que se ha uniformado en las categorías sub-16 y sub-18, pero no descartaría colocarse algún día la que ya vistió su padre, la celeste.

«Si yo me decido por México, vamos a ir por todo. Lo único que me dice papá es que yo disfrute. Como dije hace un tiempo, así como le dije que sí a México, también se lo daría a Uruguay el día que decidan convocarme, ahí decidiré con cuál me quedo».

Fuente: Diario Récord.