Los seguidores del Perugia amenazaron fuertemente a algunos jugadores y a la directiva del club este domingo debido al descenso del equipo a la Serie C.

Tal como se pudo ver en redes sociales, los hinchas del conjunto italiano colocaron unos muñecos con la camiseta roja del Perugia ahorcados, además de previamente enviar mensajes de amenazas a la plantilla y a la directiva.

Tres muñecos llevaban la camiseta del club con el número 9, de Pietro Iemmello, el 23, de Marcello Falzerano, y el 27, de Gianluca Di Chiara, y otro representaba a la directiva.

🐉 El Perugia no sufría un descenso a Serie C sobre el campo (dos quiebras mediante) desde 1986. Algunos tifosi no se lo han tomado muy bien pic.twitter.com/dEvwEod2xn

— Enrique Julián Gómez (@EnriqueJulian23) August 15, 2020