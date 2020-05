Howard Webb sobre un dudoso ‘penalti’ pitado: “Solo quería que Cristiano lo fallara”

Corría el año 2009 y en la Premier League Manchester United y Liverpool tenían una lucha férrea por el título, la cual se extendió en las últimas jornadas. Aquella temporada los ‘Red Devils’ recibieron una ayudadita de Howard Webb, uno de los exárbitros más valorados de Inglaterra.

Webb señaló una pena máxima en un duelo entre el United y Tottenham, el cual se tradujo en la posterior remontada de los ‘Diablos Rojos’ tras estar perdiendo 0-2. Recordó que tras señalar el manchón penal se arrepintió de su decisión.

“Vi a Carrick alcanzar primero el balón y luego al portero (Gomes) tocarle. Fue un penalti fácil de pitar. Esperaba las protestas habituales que solemos ver por parte de los futbolistas, pero lo que no esperaba era la mirada de asombro de Gomes. En unos segundos me di cuenta de que me había equivocado”, comentó a The Athletic.

Aún así no reculó y mantuvo su fallo, ya que no contaba con la actual tecnología del VAR. Se sintió mal y solo pedía que el cobrador fallara el disparo, lo que pasa es que al frente de la pelota estaba un pateador certero como Cristiano Ronaldo. Por su puesto, CR7 no falló y Webb se lamentó, incluso hoy en día admite su error.

“No sabía en qué me había equivocado, pero sabía que algo no iba bien. Solo quería que Ronaldo fallara el penalti”, rememoró.