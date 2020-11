«Hubo acercamientos»: Raúl Jiménez confiesa que pudo salir de Wolves

La buena temporada que sumó Raúl Jiménez le produjo una serie de «novias» que preguntaron por él, escenario que el delantero confesó que existió al termino de la temporada pasada.

«Durante el periodo de las vacaciones o de transferencias cada día salía un equipo nuevo que me quería. Yo, tranquilo, más que nada lo que sabía yo era lo que salía en las noticias, en los rumores. Un día me despertaba y veía en Twitter que te quiere la Juventus, al otro día me despertaba y veía que me quería el Manchester United, entonces son cosas que se dan».

En declaraciones a TUDN, el atacante mexicano señaló que a pesar de los constantes rumores, sí existió una posibilidad real de salir de los Wolverhampton. «Lo que sé yo es que sí hubo ciertos acercamientos con algunos equipos, pero nunca se llegó a un acuerdo ni nada, o sea no hubo nada cerca, como te digo estoy muy bien en los Wolves».

«Pues la verdad no. Estoy muy contento en Wolverhampton, no es nunca conformismo por estar en un lugar en el que estás bien, saben que no me conformo, siempre busco más. No se dio en esta oportunidad, si se da en algún momento, tendrá que querer lo mejor para mí, Wolves y el equipo al que llegara, pero estoy muy contento en Wolves siendo muy importante».