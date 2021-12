Hugo Sánchez: «Dirigir tres selecciones a la vez es un suicidio y tristemente yo lo acepté»

Luego de una extensa carrera como futbolista y entrenador, Hugo Sánchez comentó la única acción de la que se arrepiente, la cual fue haber firmado contrato con la selección mexicana como director técnico de la mayor, la preolímpica y la panamericana.

«Me voy a arrepentir toda mi vida de haber firmado el contrato con la selección mexicana como director técnico de tres selecciones: la mayor, la preolímpica y la panamericana».

» ́ «@hugosanchez_9 nos revela EN EXCLUSIVA su único arrepentimiento a lo largo de su carrera dentro y fuera del fútbolhttps://t.co/q11XBkvPuN pic.twitter.com/lipe8ngMPL — MARCA Claro (@MarcaClaro) December 1, 2021

En declaraciones a MARCA Claro, el estratega dejó claro que haber dirigido al Tri en diversas categorías fue de las peores decisiones que tomó.

«Dirigir tres selecciones a la vez es un suicidio y tristemente yo con tanta ilusión que tenía de dirigir a la selección mexicana que acepté, ya que sentí que tenía un grupo que me respaldaría, pero una cosas es el grupo que te apoya a ti y otra cosa es el grupo externo. Ese grupo son nuestros queridos directivos. Los directivos lo que querían era quemarme y lo consiguieron con la selección Preolímpica. Soy mexicano y no se me ha dado el apoyo para dirigir en un Mundial y eso por supuesto que no se los voy a perdonar nunca».

Del mismo modo, Hugo Sánchez mandó un último mensaje: «El haber firmado ese contrato es de lo que me arrepiento en toda mi vida. Todo lo que hice como jugador, persona, todo lo que hago como hijo, hermano, novio, esposo y todo, no me arrepiento de nada; la única cosa que me arrepiento es haber firmado ese maldito contrato», finalizó.