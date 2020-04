Hugo Sánchez no descarta dirigir en la MLS

El histórico jugador mexicano Hugo Sánchez confesó que no descarta dirigir en la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos en un futuro, ya que es una liga en la que estuvo en su época de jugador antes de dar el salto al futbol europeo.

“Es una Liga la MLS que no descarto. Como bien se sabe, yo jugué ahí durante un tiempo en San Diego antes de irme a Europa y quedé encantado con la ciudad, por eso tengo casa ahí”, dijo a ESPN.

“Además, estuve en la dos ligas, tanto en la Liga MX como en la MLS. El futbol de Estados Unidos quieras o no tiene un significado que me genera una idea de no descartar esa idea”, destacó.