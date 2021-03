Ibrahimovic dice que no necesita hacer goles con Suecia

Zlatan Ibrahimovic señaló al término del triunfo de Suecia en Pristina frente a Kosovo (0-3) que estaba satisfecho con su rol como asistente y que no necesita marcar goles.

«Les dije que no necesito marcar goles, ya hice los míos. Ayudo a mis compañeros a hacerlos, así se acercan a mi récord«, declaró al canal sueco C More «Ibra», en alusión a su condición de goleador histórico sueco con 62 tantos.

Dos partidos después de su regreso a la selección, tras haberse retirado hace cinco años, Ibrahimovic dijo sentirse «mucho mejor» y más compenetrado con sus compañeros.

«Cuantos más días pasan, mejor los conozco, dentro y fuera del campo. Hoy el juego funcionó bien en general, no solo yo e Isak«, afirmó refiriéndose a su acompañante en ataque.

Ibrahimovic se ofreció para jugar en el amistoso de la próxima semana contra Estonia y resaltó que está con la selección para «exprimirme al máximo», porque quiere que se le trate «igual que al resto», sin tener en cuenta su edad.