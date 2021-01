Ibrahimovic estaría muy cerca de renovar con el Milan

Zlatan Ibrahimovic quizás es el jugador más polémico que hay a la hora de dar declaraciones, pues siempre que habla es seguro que da algún titular, como lo hizo ahora en dos ocasiones.

Y es que el delantero dio sendas entrevistas para los diarios italianos ‘Corriere dello Sport’ y ‘Repubblica’, donde primero en uno mencionó que está conversando su posible renovación con el Milan, donde tiene contrato hasta 2021, y segundo, en otro, señaló que podría volver con la selección de Suecia para jugar la Eurocopa.

«Mi contrato termina en junio próximo, pero estamos discutiendo una posible extensión», expresó el atacante de 39 años, que de extender su vínculo podría cumplir los 40 pisando los terrenos si al fin logra la renovación con los lombardos. Hasta el momento en la presente temporada el sueco tiene jugados 12 partidos en los que ha anotado 11 goles, pero vio frenada su accionar por una lesión de la que ya parece haberse recuperado.

Con respecto a regresar a su selección, ‘Ibracadabra’ señaló que: «No es ningún secreto. Ya veremos, eso (volver a la selección) va a depender de cómo me sienta. No voy a entrar a un equipo si no tengo nada para aportar». Pese a su lesión, Zlatan es uno de los delanteros que está en mejor forma en la Serie A.