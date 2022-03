Zlatan Ibrahimovic, delantero sueco del Milan, aseguró, a sus 40 años, que seguirá en activo hasta que vea a alguien que sea mejor que él y destacó que, de momento, continuará jugando porque no se cumple ese requisito para firmar la retirada.

En declaraciones a la UEFA, el goleador sueco dejó claro que está dispuesto a continuar un tiempo sobre los terrenos de juego.

Ibrahimovic: «Aprovechen para verme en la cancha mientras puedan, porque no volverán a ver algo así», y agregó: «Dejaré el fútbol cuando vea que hay alguien mejor que yo».

«El futuro está por escribir. Yo no hago planes. Vamos a ver qué pasa. No quiero arrepentirme de dejar el fútbol y luego decir que podría seguir jugando al fútbol, porque entonces me arrepentiría el resto de mi vida al ver que podría haber seguido. Quiero jugar todo el tiempo que pueda. La realidad es que jugaré hasta que vea que alguien es mejor que yo, así que seguiré jugando».