Ibrahimovic: “Vengo a ayudar al Milan, no como mascota”

Zlatan Ibrahimovic fue presentado por el AC Milan en una rueda de prensa en la que acaparó todas las mirabas. Como siempre dejó declaraciones controversiales, por ejemplo, sobre su edad.

‘Ibra’ llega para una segunda etapa con el conjunto rossonero con 38 años, pero aclaró que no viene como “mascota” si no que dará el máximo como lo hizo en Los Ángeles Galaxy. “Vengo para ayudar a mejorar el equipo, no como mascota. La decisión fue fácil: el Milán es el Milán”, declaró.

El sueco reveló que tras finalizar contrato con el equipo angelino, Paolo Maldini, directivo del club italiano, lo contactó para iniciar las negociaciones. «Tras el último partido con los Galaxy me llamó Maldini y estuvimos hablando. Tenía muchas ofertas, pero buscaba adrenalina”, comentó.

El artillero también tuvo palabras para el plantel que dirige Stefano Pioli, que tiene una buena camada de jugadores jóvenes. “Voy a ser muy malo con los compañeros jóvenes, ahora que tengo niños sé cómo hacer para que crezcan bien (ríe). Hay que trabajar duro, fuerte, debes saber sufrir: si no sabes hacerlo, no vas a sacar todo tu potencial”, señaló.