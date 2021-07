Ignacio Ambriz tiene en la mira a dos mexicanos para reforzar el Huesca

El técnico Ignacio Ambriz espera lograr ascender al Huesca a la Primera División de España, por eso quiere tener dentro de sus filas a los mejores jugadores posibles, motivo por el que ya le puso el ojo a un par de jugadores mexicanos.

Tal como destaca MARCA, Nacho mencionó que, aunque los quisiera tener, el costo excesivo de sus fichas es una barrera para concretar estas operaciones.

«Necesito definir bien, bien y ver si tengo posibilidades y tengo uno o dos en mente, pero igual pertenecen a equipos y no es nada fácil. No te los ponen a precios accesibles y ver que puedan venir a ayudar y es fútbol europeo, aunque sea Segunda División y no será por este torneo, pero serán refuerzos competitivos. Tengo una gran base y como transcurran los días llegarán los jugadores y con esa base que hay habrá alguno que se pueda ir por las recisiones de contrato».